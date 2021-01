Wie ist das richtige Verhalten bei Funden von toten Schwänen und Enten? Das Ortsbauamt von Bodman-Ludwigshafen weist darauf hin, dass in Konstanz ein toter Schwan gefunden wurde, der mit der Gefügelpest infiziert war. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, seien einige Verhaltensregeln zu beachten. Es komme um diese Jahreszeit immer wieder vor, dass am Seeufer tote Wasservögel angeschwemmt würden, heißt es in der Mitteilung. „Die Todesursache ist meistens Erschöpfung oder die Folge anderer Krankheiten als die der Vogelgrippe. Aufgrund der aktuellen Situation sollen die verendeten Tiere jedoch routinemäßig untersucht werden“, erklärt das Ortsbauamt.

Kontaktnummer für Fundmeldungen

Wenn tote Wasservögel gefunden werden, sollten diese auf keinen Fall angefasst, sondern unter Angabe der genauen Fundstelle dem Bürgermeisteramt unter der Telefonnummer 07773/9300-18 gemeldet werden. Die Gemeinde veranlasse dann den Abtransport der toten Tiere zur Untersuchung. Im Zusammenhang mit einer möglichen Ausbreitung der Vogelgrippe komme dem Fütterungsverbot und der generellen Leinenpflicht für Hunde, die in der Polizeiverordnung der Gemeinde geregelt sind, besondere Bedeutung zu, heißt es in der Mitteilung weiter.

Darüber hinaus sollten Hunde auch im Außenbereich angeleint werden. Hundehalter sollten darauf achten, dass ihre Tiere keine verendeten Vögel berühren. „Im Zusammenhang mit der Vogelgrippe besteht kein Anlass zu Panik, es sollten aber alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um ihr Ausbreiten zu verhindern“, macht das Ortsbauamt klar.

Auch Hohenfels hat eine Nummer

Die Gemeinde Hohenfels zum Beispiel hat auch eine Notfallnummer veröffentlicht, die angerufen werden kann, falls jemand tote Wasser- oder Greifvögel findet. Diese können unter der Telefonnummer 07557/920631 gemeldet werden. Die Kadaver dürfen nicht einfach selbst weggebracht werden, um eine eventuelle Verbreitung der Seuche zu vermeiden.