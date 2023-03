Viele Vereinsvertreter kamen ins Clubhaus Bodman, um beim Vereins-Dialog mit Alessandro Ribaudo, Bewerber um den Bürgermeister-Posten von Bodman-Ludwigshafen, zu sprechen. Ribaudo stellte sich kurz vor, obwohl die Meisten den 49-Jährigen, der seit 2004 Mitglied des Gemeinderats und seit 2009 stellvertretender Bürgermeister der Doppelgemeinde ist, kannten. Als bekennender „Vereinsmensch“ wollte Ribaudo an diesem Abend andere Vereine intensiver kennenlernen, die Vielfalt und Angebote der Vereine erfahren und sich über Herausforderungen der Vereine austauschen.

‚Die Liebe zum Ort ist meine Motivation‘, sagte Ribaudo. Diese Leidenschaft wolle er auf alle übertragen. Er ging auf seine Wahlkampfthemen ein, die das ganze Miteinander in einer Gemeinde abdecken: Kinderbetreuung, Angebote für Jugendliche und Senioren, Festhalten und Fortführen der wohnbaupolitischen Grundsätze, Schaffen von bezahlbarem Wohnraum, Ausbau der technischen Infrastruktur und Bindung von Fachkräften, Unterstützung von Gewerbetreibenden, Umwelt- und Naturschutz, sanfter Tourismus, Entwicklung einer modernen Gemeinde und gesunde Finanzen.

Warum Vereine so wichtig sind

Vereine sehe er als tragende Säule eines intakten Gemeindelebens. „Wir haben schon ganz viel, aber vielleicht gibt es noch Hinweise, was mehr sein könnte“, so Ribaudo. Allerdings müssten Gemeinde-Entscheidungen stets im Rahmen der Haushaltslage getroffen und Folgekosten beachtet werden.

Joachim Hölzle, Vorsitzender des TSV Bodman, sprach von einem sehr guten Miteinander mit den anderen Vereinen, der Gemeinde und dem Bauhof sowie dem tollen Sportgelände mit Halle. Das Clubhaus, das der TSV, FC und Tennisclub gemeinsam nutzen, sei allerdings marode und eine große Herausforderung für die Zukunft. Seine Vision sei es, das Clubhaus als Haus der Vereine zu nutzen. Dafür brauche man vielleicht die Unterstützung der Gemeinde. Ribaudo sagte, wenn sich mehr Vereine zusammentäten, könne die Gemeinde sie auch leichter unterstützen.

Zunächst trug Alessandro Ribaudo seine wichtigsten Anliegen vor. Dann hatten die Vereinsvertreter das Wort und der Bürgermeister-Bewerber hörte sich aufmerksam deren Wünsche und Vorschläge an. | Bild: Claudia Ladwig

Vereine haben konkrete Anliegen und Wünsche

Juliane Reuter, Vorsitzende des Tennisclubs Bodman-Ludwigshafen, sprach die Situation der Umkleidemöglichkeiten an, die unzumutbar sei. Joachim Hölzle informierte, samstags seien in der Sporthalle immer zwei Kabinen frei. Auch Ribaudo sah die Lösung in der Hallennutzung.

Das Parken bei Spielen sei ebenfalls problematisch, so Reuter. Durch den Kapellen-Parkplatz am Ortseingang gebe es hunderte Parkplätze, die Lage müsse sich entspannen, entgegnete Alessandro Ribaudo. Man habe extra für den Fußball am Clubhaus drei Stunden freies Parken ermöglicht, aber natürlich parkten hier auch andere Besucher.

Juliane Reuter griff die Idee eines gemeinsamen Clubhauses auf. So könnte der Tennisclub seinen 267 Mitgliedern, darunter viele aktive Senioren, auch im Winter einen Treffpunkt anbieten.

Der Vertreter der Bodmaner Wassersportfreunde bezeichnete seinen Verein wie Reuter als „eine Art Obdachlosenverein“ und äußerte den Wunsch, das Clubhaus zu ertüchtigen und mit entsprechender Technik auszustatten. Hier fänden öfter Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen statt.

Weitere Themen des Abends Für den SC Bodman stellt die deutlich gestiegene Pacht für Parkplatz und Steg ein großes Problem dar. „Das Umlegen auf die Mitglieder funktioniert so nicht. Wir machen auch viel für Jüngere und das Thema bewegt uns“, erklärte der Vorsitzende Kuno Storz. Alessandro Ribaudo antwortete, wenn sich beide Seiten einig würden, finde sich bestimmt eine Regelung. Die Hundesportgruppe des TSV Bodman braucht einen neuen Platz. Ribaudo nannte spontan den Bereich, auf dem die jetzige Skateanlage steht. Der liege eigentlich brach. Ob dies eine Option sei, müsse man prüfen. Auch nach den Mietpreisen wurde gefragt. Diese würden nicht sinken, sollten aber möglichst nicht steigen, so Ribaudo. Die Gemeinde habe in Ludwigshafen große Grundstücke an Baugesellschaften verkauft und diese vertraglich verpflichtet, zu einem fixen Preis zu vermieten. Die Gemeinde habe zudem Mitspracherecht bei der Auswahl der Mieter. Die Miete sei mit acht Euro pro Quadratmeter bezahlbar. (wig)

Zuschuss-Grenzen und fehlender Ansprechpartner

Alessandro Ribaudo führte aus, Zuschüsse der Gemeinde seien möglich, doch es gebe Grenzen. Eine eigene Infrastruktur für jeden Verein werde nicht funktionieren, gut sei eine, die alle gemeinsam nutzen. Er wisse, dass Architektin Gabriele Zwisler beauftragt sei, den Ist-Zustand des Clubhauses zu beleuchten, Konkretes wisse er jedoch noch nicht.

Holger Wirtz, stellvertretender Vorsitzender des TSV Bodman, kritisierte, er habe sich vom Bewerber mehr sprühende Ideen und mehr konkrete Aussagen gewünscht. Wenn das Clubhaus eine Begegnungsstätte für alle Vereine würde, brauche man ein Bindeglied, einen Ansprechpartner für die Vereine.

Joachim Hölzle hakte ein: Bei der Gemeinde gebe es für Einheimische keinen Ansprechpartner. „Das Projekt Clubhaus muss immer hinten an stehen. Wir Vereine stehen für 3000 Mitglieder, das ist die Substanz der Gemeinde, die Kraft und Energie der Leute, die hier wohnen. Vereine müssten genauso wichtig sein wie jemand, der Geld bringt durch einen Liegeplatz.“

Alessandro Ribaudo (links) freute sich über viele Vereinsvertreter beim Dialog im Clubhaus Bodman. | Bild: Michaela Ribaudo

Geschäftsstelle der Vereine als Lösung?

Alessandro Ribaudo schlug eine Geschäftsstelle der Vereine vor, wie sie der TV Ludwigshafen habe. „Wenn die Vereine alle ein ähnliches Problem haben, könnten sie locker eine Halbtagsstelle bezahlen. Das würde die Vorstandsmitglieder entlasten und alle kümmern sich um das, was ihren Verein ausmacht.“

Ein Ansprechpartner bei der Gemeinde sei nicht die schlechteste Idee, sagte Robert Auer, Vorsitzender des MV Ludwigshafen. Einen Vereinsbeauftragten fände auch Kuno Storz, Vorsitzender des SC Bodman, gut. Eigentlich sei die Umfirmierung der Tourist-Information in Tourismus, Kultur und Marketing (TKM) auch erfolgt, um Marketing in eigener Sache in die Bevölkerung zu tragen, so Ribaudo. Vielleicht könne die TKM die Vereinsvorstände einladen, um die Bedürfnisse zu sondieren, hieß es aus dem Publikum.

Joachim Hölzle betonte: „Ich sehe die Hauptverantwortung bei uns als Vereinen. Das Gelände hier ist speziell, es gehört der Gemeinde, aber das Gebäude uns.“ Dazu regte Michaela Lemcke vom TV Ludwigshafen an, alle Vereine könnten ein gemeinsames Hafenfest für das Clubhaus veranstalten.