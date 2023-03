Bodman-Ludwigshafen vor 1 Stunde

Was muss ein Bürgermeister können? Die Ratsfraktionen haben langen Wunschzettel für die Wahl

Der SÜDKURIER hat die Fraktionen der CDU, Freien Wähler, SPD und Grünen in Bodman-Ludwigshafen gefragt, was der nächste Rathaus-Chef an Wissen und Kompetenzen mitbringen sollte. Eine Antwort fällt dabei aus dem Rahmen.