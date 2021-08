Inlandsurlaub liegt in der Pandemie im Trend, und es wird spannend zu sehen sein, ob der Trend nach der Pandemie anhalten oder ob das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen wird. Für die erste Variante spricht: Wer in Zeiten des ins Bewusstsein drängenden Klimawandels auf Flüge verzichten will, könnte den Inlandsurlaub für sich entdecken – zum Beispiel die Bodenseeregion. Und wer im Pandemie-Urlaub Inlandsziele schätzen gelernt hat, könnte wiederkommen.

Für die zweite Variante könnte ein Fernweh nach dem Verzicht auf Fernreisen sprechen. Es gibt aber auch Urlauber, die Inlandsferien in der Bodenseeregion schon viel länger schätzen und keine Anstöße wie etwa eine Pandemie brauchten: So haben die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und der dortige Tourismus-Förderverein nun die Familie Esken aus Dortmund geehrt, wie die Kommune in einer Presse-Notiz mitteilt.

Tierfreundliche Unterkunft

Die vierköpfige Familie ist seit zehn Jahren regelmäßig in Bodman zu Gast – und hat dabei nicht zuletzt auch den Wild- und Freizeitpark Allensbach schätzen gelernt. Er gehört zu den regelmäßigen Zielen mit den beiden Kindern Lennox und Madelaine. Und könnte zu den Einrichtungen in der Region zählen, die ebenfalls von einem Trend zum Inlandsurlaub profitieren.

Die Eskens wohnen stets im Feriendomizil „Casa Regina“ von Regina Scholze und ihrer Familie. Die hundefreundliche Unterkunft gefällt nicht nur den Eskens, sondern auch ihren beiden Labradoren, die stets in den Urlaub mitkommen.

Schon als Kind den Bodensee lieben gelernt

Die Eskens kennen sich zwischenzeitlich hervorragend in der Gegend aus. Lisa Esken war selbst schon als Kind mit ihren Eltern am Bodensee und freut sich, dass nun die beiden eigenen Kinder Lennox und Madelaine genauso gerne immer wiederkommen.

Manche Ausflüge sind dabei fast jährlich auf dem Programm, wie eben zum Wild- und Freizeitpark Allensbach, zudem zum Pfänder und zur Reutemühle. Für die langjährige Treue zum Urlaubsort bedankte sich Sandra Domogalla, Leiterin der Tourist-Information, im Namen der Gemeinde und des Touristik-Fördervereins mit einem Gutschein.