Die Anzeigetafeln für das neue Parkleitsystem in Bodman-Ludwigshafen stehen. Hier auf dem Bild ist die Tafel am Kreisel in Bodman aus Richtung Espasingen und Ludwigshafen zu sehen. Die Tafeln bräuchten nur noch die Stromversorgung, um in Betrieb gehen zu können, so Bürgermeister Matthias Weckbach.

Anzeigetafeln des neuen Parkleitsystems von Bodman-Ludwigshafen, hier am Kreisel in Bodman aus Richtung Espasingen und Ludwigshafen. Das grüne Euro-Zeichen signalisiert, dass Parken dort günstig ist. | Bild: Löffler, Ramona

Start werde mit einer dreiwöchigen Testphase im Live-Betrieb sein, in der geschaut werde, ob alles klappe und wo Nachbesserungen notwendig sein.

Unter den blauen P-Symbolen sind Euro-Zeichen zu sehen: Ein grün hinterlegtes Euro-Zeichen bedeutet günstiges Parken, drei rot hinterlegte Euros teures Parken und zwei Euros auf Orange liegen in der Mitte.

Anzeigetafeln des neuen Parkleitsystems von Bodman-Ludwigshafen, hier an der B31-alt zwischen der Autobahnabfahrt und Ludwigshafen. | Bild: Löffler, Ramona

An der B 31-alt Richtung Ludwigshafen nach der Autobahnabfahrt ist ein Display, das ein Bild der Gemeinde zeigt: Wenn sich die Parkplätze füllen, zeigt sie mit grün und rot an, ob und wie viele Plätze in Bodman und Ludwigshafen verfügbar sind.