Was wird aus der Awo-Spielstube Sonnenkinder? Die Einrichtung war bisher im Gemeindezentrum, doch kann dort während des Kindergarten-Abrisses und Neubaus samt Umbauten am Gemeindezentrum nicht bleiben. Die stellvertretende Kämmerin Bettina Donath schilderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Lage. Die Awo-Gruppe sei auf eine Elterninitiative hin entstanden und biete seit dem Jahr 2008 ein Betreuungsangebot, das für viele Eltern gut gewesen und immer voll belegt gewesen sei. Dies sei aber so im Gemeindezentrum nun ab Pfingsten nicht mehr möglich sei, wenn die Arbeiten losgehen. Zudem stehe ein Leitungswechsel bei der Awo an.

Das Ziel sei es nun, die Awo-Kinder in der Kinderkrippe Schneckenhäuschen aufzunehmen und dort in die normale, dauerhafte Betreuung zu integrieren. Das sei im Schneckenhäuschen aufgrund der dortigen Erweiterung auf zwei Gruppen möglich. Bei einem digitalen Elternabend sollten die Familien informiert und der aktuelle beziehungsweise künftige Betreuungsbedarf abgefragt werden.

Warteliste macht keine Probleme

Gemeinderätin Petra Haberstroh (Freie Wähler) erkundigte sich, wie es mit der Warteliste für die Krippe aussieht. Bettina Donath erklärte, manche Kinder seien in beiden Teilorten der Gemeinde auf der Liste und die Warteliste in Ludwigshafen könnte bis Jahresende abgearbeitet werden. Nach einer Reihe weiterer Fragen und Klärungen fiel die einstimmige Ratsbeschluss, die Kinder der Awo-Gruppe in die Kinderkrippe Schneckenhäuschen einzugliedern.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage schilderte Bettina Donath die Ergebnisse des Elternabends, der inzwischen war. Die Betreuung sei bei den betroffenen Familien noch nachgefragt und die genauen Zeiten müssten noch mit der Awo sowie den Eltern abgesprochen werden. Es werde eher nicht mehr das bisherige Angebot an drei Wochentagen geben, sondern von Montag bis Freitag kleine Zeiträume an allen Tagen. Die Kostenfrage sei noch in der Klärung und es müssten noch die Elternbeiträge kalkuliert werden.