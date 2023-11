Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Wann liegt endlich überall Glasfaser? Durchwachsene Aussichten in Bodman-Ludwigshafen

Mit einem Ratsbeschluss gewinnt der Internetausbau zwar an Fahrt, aber die Lage ist schwierig. Wenn die Gemeinde selbst Maßnahmen in die Hand nimmt, gehen die Kosten in die Millionen. Wie es aussieht und warum es dauert.