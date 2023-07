Wie ist die Lage am zweiten Tag nach dem heftigen Unwetter? Die Aufräumarbeiten in Bodman-Ludwigshafen laufen noch immer.

Christoph Stolz, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, sagte am Donnerstag auf SÜDKURIER-Nachfrage, die Gemeinde hoffe, dass die Parkanlagen in Ludwigshafen bis zum Wochenende aufgeräumt und wieder begehbar sein werden. In Bodman sei es noch nicht ganz klar. Baumkletterer von zwei Firmen seien im Einsatz, um Bäume nach dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch zu sichern und von losen Ästen zu befreien.

Zwei Bäume sind wohl rettbar

Beim Atelier und am Waschplatz könnten zwei gebogene Bäume voraussichtlich gerettet werden. Die Baumschule Kern aus Ludwigshafen versuche dies. Der Amber-Baum am Atelier sei bereits gerichtet worden. Dasselbe soll noch bei der Weide am Waschplatz gemacht werden.

Der Hagel beim zweiten Unwetter am Mittwochabend habe Obstbauern in Bodman getroffen, erklärt er weiter.

Laut Gesamtfeuerwehrkommandant Steffen Bretzke gab es zwischen Dienstag um 22.30 bis Mittwoch um 14 Uhr insgesamt 54 Einsätze, da noch lose Ziegel von Dächern entfernt wurden.