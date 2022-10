Wandern auf einer Strecke mit Aussichtspunkten und kulinarischen Besonderheiten: Am Sonntag, 16. Oktober, organisiert die Tourist-Information das „Genusswandern auf dem Seegang“. Durch die Beteiligung lokaler Gruppen wie Wander- oder Touristik-Förderverein sowie Firmen können die rund 15 Kilometer an diesem Tag genussvoll erwandert werden. Dank guter ÖPNV- und Schiffs-Anbindung ist es auch möglich, nur Teilstrecken zu laufen.

Es wird gleich schon zu Beginn köstlich

Wer mit dem Auto kommt, findet von Stockach aus am Ortseingang von Ludwigshafen kostenlose Parkmöglichkeiten. Gleich zu Beginn des Blütenwegs empfangen Teilnehmer des Jugendtreffs die Wanderer. Es gibt Kaffee und Kuchen, Schnupfnudeln und Suser. An weiteren Ständen entlang der Strecke können Seeweine sowie heimische Brände verkostet werden.

Eine kleine Herausforderung ist der Weg zum Haldenhof, der nach 200 Höhenmetern erreicht wird. Dort gibt es Verkostung und einen Panoramablick auf See und Alpen. Der Seegang führt vorbei an den Einrichtungen der Bodensee-Wasserversorgung. Dann folgen ein Honigstand und Fotowände, an denen Erinnerungsfotos geschossen werden können. Eine Grillstelle sowie eine bewirtete Wanderhütte laden zur Pause, bevor es zum Hödinger Tobel geht. Der Weg verläuft oberhalb der mit bis zu 70 Meter senkrecht aufragenden Molasse-Felswänden beeindruckenden Schlucht.

Schöner Blick über den See

Nach Hödingen führt der Weg zur prächtigen Linde am Torkelbühl. Auch von dort hat man einen großartigen Ausblick, den Wanderern liegt ein Großteil des Sees zu Füßen. An klaren Tagen reicht der Blick von der Zugspitze übers Allgäu, zu den Bergen Vorarlbergs, zum Säntis, bis zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Bergab führt der Weg zu den Produkten der Bodenseebauern zum Landgarten in Überlingen. Dieses von „Natur im Garten“ zertifizierte Areal wird auf 3000 Quadratmetern als Misch- und Permakultur bewirtschaftet. Um 14 Uhr gibt es für zehn Euro eine Führung.