Ein besonderer Abend erwartet die Besucher der Vorstellung des Theaterensembles der Dorffreundschaft Maygas Ludwigshafen. Weil wegen beträchtlicher Um- und Neubaumaßnahmen im katholischen Gemeindezentrum nicht gespielt werden kann, weicht die Theatergruppe in die Kirche St. Otmar aus. Regisseur Daniel Trisner hat sich entschieden, den Einakter „Die gute Tat“ nach Andreas Kroll aufzuführen, den sie zur Corona-Zeit gekauft und einstudiert hatten, aber wegen des Lockdowns nicht aufführen konnten. Das Theaterstück wird von Organist Matthias Auer und einem Bläserensemble des Musikvereins Ludwigshafen umrahmt.

Regisseur Daniel Trisner erzählt, er suche stets nach einem Stück, das zum Ensemble und zur Gemeinde passt. „Wir schreiben bestimmt 20 bis 25 Prozent um, das läuft unter künstlerischer Freiheit.“ Die Proben mit den sechs Schauspielern, die fast alle schon viele Jahre mitwirken, laufen seit Mitte Oktober. Neu ist Günter Schmidt, der spontan seine Bereitschaft erklärt hat und jetzt gespannt verfolgt, wie viele Facetten bei den Vorbereitungen zu berücksichtigen sind.

Schauspieler Günter Weiß sagt: „Es ist sehr kurzweilig und kein Klamauk. Wir müssen selbst immer wieder lachen – das ist ein gutes Zeichen.“ Ute Trisner ergänzt: „Es ist unser dritter Einakter seit 40 Jahren Laienspiel. Das Stück macht uns viel Freude, ist sehenswert und mit feinem Humor gespickt. Interessant ist, den Zeitpunkt herauszukitzeln, wo sich das Rollenspiel verselbstständigt.“

Es wird zwei Aufführungen geben: am Samstag, 25. November, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, und am Sonntag, 26. November, Einlass 16 Uhr, Beginn 17 Uhr. Die Veranstaltung dauert rund 80 Minuten. Draußen werden Glühwein, Punsch und Bratwürste angeboten. Es gibt keinen Vorverkauf, Platzreservierungen sind nicht möglich. Der Eintritt ist frei, die Theatergruppe hofft auf zahlreiche Spenden, denn der Erlös der Aufführungen fließt in internationale Hilfsprojekte des Vereins.