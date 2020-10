Eigentlich hätte die Hauptversammlung der BUND-Ortsgruppe Bodman-Ludwigshafen/Stockach in der Sernatingenschulestattfinden sollen, wurde jedoch kurzfristig in eine Video-Konferenz umgewandelt. So kamen der Vorstand und weitere Interessierte im Netz zusammen. Es ging um einen Rückblick auf das vergangene sowie laufende Jahr und einen Ausblick auf 2021. Außerdem standen die Wahlen an (siehe unten).

Der Vorsitzende Hans W. Steisslinger berichtete, dass das man in den Arbeitsgruppen einiges in Gang setzen konnte. Innerhalb einen Jahres haben acht Ortsgruppentreffen stattgefunden, zu denen sich immer wieder auch Mitglieder einfänden, die nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch mitreden möchten. Auch wurde im November 2019 Kontakt zum Umweltzentrum Stockach zwecks gemeinsamer Aktionen und Initiativen aufgenommen.

Das Anlegen der verschiedenen Blühstreifen in Ludwigshafen sei durch viele Helfer sehr erfolgreich gewesen. Die Blühstreifen hätten den Sommer über nicht nur das Ortsbild verschönert, sondern auch vielen Tieren Nahrung und Lebensraum geboten.

Tipps und Beratungen

Im Themenbereich „Naturnahe Gärten“ war ein Schreiben an die „Häuslebauer“ im Neubaugebiet Haiden gesandt worden, in dem formuliert ist, in welcher Form ein naturnaher Garten gestaltet werden kann. Im Übrigen seien trotz des allgemeinen Gebots der Gestaltung naturnaher Gärten und des Verbots von Schottergärten diverse Schottergärten in Ludwigshafen und Zizenhausen angelegt worden. Hier müsse nun beim BUND-Regionalverband Bodensee-Oberschwaben die weitere Vorgehensweise geklärt werden, denn diese Gärten müssten zurückgebaut werden und es drohen Bußgelder für die Auftraggeber.

BUND-Ortsgruppenmitglied und Landschaftsarchitektin Brigitte Steidle ist die neue Ansprechpartnerin für Bauherren. Sie berät diese gerne in punkto Gestaltung naturnaher Gärten. Gerade in den Gärten läge, so Steisslinger, ein enormes Potenzial für Biodiversitätserhöhung. Die Fläche der Gärten in Deutschland nähme 2,8 Millionen Quadratmeter ein: „Man stelle sich vor, das wäre alles biodivers. Wir könnten so viel für die Natur leisten.“

Ortsumfahrung ist auch ein Thema

Im Arbeitsbereich „Runder Tisch Mobilität“ ging es unter anderem um die Ortsumfahrung von Stockach. Man müsse die Ortsumfahrung im großen Kontext sehen, denn alles sei auch mit der Planung anderer Straßen verbunden. Man müsse sich im Klaren darüber sein, dass unbedingt vermieden werden solle, für eine Ortsumfahrung weitere Natur zu zerstören. Es sollte auch die 0-Variante besprochen werden, also eine Variante ohne den Neubau einer Straße.

Die Pläne für 2021 sehen vor, dass alle bis jetzt laufenden Arbeitsbereiche weiterhin bearbeitet werden. Beisitzerin Jenny Bieg regte ein Projekt an gegen Zigarettenstummel auf den Straßen: Sie suche Menschen, die bereit seien, sich an der Sammlung von Stummeln zu beteiligen und plant auch ein Kinder- und Jugendprojekt, bei dem man eventuell auch die Schulen mit ins Boot holen könne. „Wir sind nicht die Oberaufpasser“, sagt dazu Jenny Bieg, „aber wir sind das Umweltgewissen“.

Steisslinger stellte noch eine Klima-Broschüre vor. In dieser gehe es um belegte und erforschte Fakten, nicht um Meinungen oder Ansichten: „Wenn die Zerstörung so wie jetzt weiterläuft, dann haben wir als Menschen nur noch 60 Ernten vor uns. Darum ist das, was die Naturschutzorganisationen für die Menschen tun, überlebenswichtig.“ Es komme aber auf jeden Einzelnen an. Jeder könne helfen und an seinem Lebensstil etwas ändern.