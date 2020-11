Die Geschwindigkeitsanzeige in der Kaiserpfalzstraße ist jetzt da: Nachdem mehrfach der Wunsch aufgekommen war, das seit Sommer gültige Tempo 30 in der Kaiserpfalzstraße in Bodman ab der Weilerkapelle zu verdeutlichen, hängt nun eine Smiley-Anzeigetafel.

Und nicht nur dort, wie das Ortsbauamt mitteilt: Jeweils ein neues Gerät wurde auch in der Sernatingenstraße in Ludwigshafen, der Seestraße in Bodman sowie in der Unteren Schloßhalde in Bodman installiert.