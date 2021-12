Ab sofort ist es in der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen einfacher, Dienste der Kommune in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde ist ein Vorreiter und hat nun im Internet eine Art virtuelles Rathaus. Das Projekt-Team unter Leitung von Sandra Domogalla, Leiterin des Fachbereichs Tourismus, Kultur und Marketing, hat die Funktionen bei einer Veranstaltung online präsentiert. Das Team habe sehr viel Arbeit geleistet, betont Domogalla.

Das digitale Rathaus erspart den Einwohnern nun Behördengänge teilweise. Man kann beispielsweise einige Formulare herunterladen oder auch direkt im Browser rechtskonform bearbeiten und an die Gemeinde senden. Regina Renner, im Hauptamt tätige Standesbeamtin, erklärt das so: „In unserem Hauptamt laufen die Ämter, also Standesamt, Ordnungsamt, Personalamt und Bürgerbüro zusammen und hier findet man diverse Servicelinks.“ Einer davon ist das Online-Fundbüro, wo man bequem von Zuhause eine Fundsache melden oder nach verlorenen Gegenständen suchen kann.

Schäden bequem melden

Außerdem gibt es einen Online-Schadensmelder, auf dem man mithilfe einer Karte den Schaden eingeben und dann auf der Seite weiterverfolgen kann, wie die Behebung des Schadens erfolgt. Die Einwohner können ab sofort online Termine vereinbaren. Etliche Services kann man auch direkt online per ePayment bezahlen. Larissa Korat aus der Finanzverwaltung erläutert: „Wenn Sie eine Urkunde beantragen, können Sie das Formular online ausfüllen und direkt bezahlen. Das geht über PayPal, PayDirekt oder mit der Kreditkarte.“

Rudolf Schlichenmaier, stellvertretender Leiter des Bauamts, erklärt eine ganz neue Funktion – die Online-Angrenzeranhörung, in der jeder die Planunterlagen des Baus seiner Nachbarn online ansehen kann: „Mit diesem Formular können Sie als Angrenzer zu einem Bauvorhaben Stellung nehmen und diese direkt online an die Gemeindeverwaltung übermitteln.“

Gemeinde und Tourismus mit gemeinsamem Auftritt

Die beiden Internetauftritte der Gemeinde und des gemeindeeigenen Tourismus wurden nun zusammengelegt, so dass man zentral auf alle Inhalte zugreifen kann, egal, ob man Einwohner ist oder Gast, wie Sandra Domogalla erläuterte. Auf der Tourismusseite finden sich eine neue Unterkunftssuche, Restaurantsuche, Freizeit- und Sportangebote. Dynamische Inhalte sind beispielsweise die Live-Abfahrtstafeln des öffentlichen Personennahverkehrs, aktuelle Park-Informationen oder auch interaktive Wanderkarten oder Webcams. Letztere zwei Funktionen sind in die Website eingebundene externe Inhalte.

Barrierefrei Laut Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (L-BGG) vom 17. Dezember 2014 wird in Paragraf 10 das Thema Barrierefreie mediale Angebote behandelt. Öffentliche Stellen müssen ihre Internetseiten einschließlich Apps oder sonstigen Anwendungen so gestalten, dass sie von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können. Die Erklärung zur Barrierefreiheit des medialen Angebots einer Gemeinde muss über eine Rückmeldefunktion verfügen, bei welcher Nutzer Mängel bei den Anforderungen melden können. Die Landesregierung überwacht in regelmäßigen Abständen, inwieweit die medialen Angebote von öffentlichen Stellen die Anforderungen einer barrierefreien Seite erfüllen. www.landesrecht-bw.de

Ganz wichtig ist, dass die neue Website barrierefrei verfügbar ist, egal ob über Handy, Tablet oder PC. Es gibt Videos in Gebärdensprache, zum Beispiel zur Vorstellung der Gemeinde oder der Funktionsweise und dem Inhalt der kommunalen Internetseite. Man kann die Texte nach Wunsch auch in einfacher Sprache lesen.

Barrierefreiheit ist Pflicht

Mit der nun auch barrierefreien Gestaltung erfüllt die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen die gesetzliche Pflicht, ihren Internetauftritt in Einklang mit einem Paragraphen des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes barrierefrei zugänglich zu machen.

Die Projektentwicklung und Gestaltung der Website habe acht Monate und 13 Tage gedauert, sagt Michaela Trenkle von der Agentur Hitcom aus Dunningen im Schwarzwald. Ein erster Workshop hierzu mit allen Beteiligten habe im März 2021 stattgefunden. Die Beratung und Koordination der Seite erfolgten durch die Agentur Ehmann und Ehmann aus Ludwigshafen.

Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, sagt im Einführungsvideo: „Mit den Internetseiten gehen wir einen wichtigen Schritt. Dabei wurde nicht nur das Erscheinungsbild unserer Website überarbeitet, sondern es werden auch viele Behördengänge für Sie online verfügbar gemacht. Wir haben unsere Arbeitsprozesse angeschaut, vereinfacht, optimiert und für Sie online verfügbar in die Homepage eingearbeitet. Und das war erst der Anfang. Wir arbeiten stets an der Weiterentwicklung, an der Digitalisierung weiterer Produkte für Sie um einen schnellen und barrierefreien Zugang zur Gemeindeverwaltung zu haben.“