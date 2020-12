Bei der diejährigen Wunschbaum-Aktion in Stockach und Ludwigshafen kamen wieder zahlreiche Geschenke für Kinder aus finanziell schwierigen Verhältnissen zusammen. Beteiligt waren der Club Soroptimist International Überlingen, die Stadtjugendpflege Stockach, die Sernatingenschule Ludwigshafen, die Linzgau Kinder- und Jugendhilfe, ein Drogeriemarkt in Ludwigshafen und ein Geldinstitut in Stockach.

Rund 50 hübsch verpackte Geschenke lagen unter dem Weihnachtsbaum in einem Drogeriemarkt in Ludwigshafen. Hier, wie auch in einem Geldinstitut in Stockach, hatten zwei Wochen lang anonymisierte Wunschzettel am Baum gehangen. Wer wollte, nahm einen Zettel, kaufte das Geschenk im Wert von maximal 30 Euro, packte es ein und gab es am gleichen Standort wieder ab.

Großes Interesse an Wunschbaum

Der Club Soroptimist International Überlingen setzt sich seit zwölf Jahren dafür ein, dass Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen Herzenswünsche erfüllt werden. Martina Niehl berichtete, die Wünsche der Kinder seien in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Stockach, der Sernatingenschule Ludwigshafen und der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe Wünsche ermittelt worden.

Olga Miljutin, Filialleiterin des Drogeriemarkts, sagte, einige Kunden hätten bereits Anfang November nach dem Wunschbaum gefragt. Barbara Hauser von der Linzgau Kinder- und Jugendpflege sowie Gisela Lindenmayer, Sekretärin der Sernatingenschule, sorgen dafür, dass alle Geschenke pünktlich ankommen.