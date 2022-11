Im vergangenen Jahr war kurz vor der Premiere alles Hoffen vergebens: Die Corona-Pandemie machte der Theatergruppe des Vereins Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen schon zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung. Die Aufführung konnte nicht stattfinden. Seit Anfang September proben die Akteure nun für das aktuelle Stück. Es heißt „Alternative Fakten – Lügen über Lügen!“ und ist eine Komödie in vier Akten nach Walter G. Pfaus. Daniel Trisner führt dabei bereits zum zwölften Mal Regie.

Worum es in dem Theaterstück geht

In dem kurzweiligen Theaterstück, das im Katholischen Gemeindezentrum gezeigt werden wird, geht es turbulent zu: Beim Ehepaar Leo und Dunja Bubek reicht das Geld hinten und vorne nicht. Da bleibt nur die Hoffnung auf die reiche Erbtante aus Amerika. Als die ihren Besuch ankündigt, wird es brenzlig – immerhin hat Dunja ihr vorgeschwindelt, Leo sei Landtagsabgeordneter und sie hätten drei Angestellte.

Doch wozu haben sie schauspielbegabte Freunde? Alles könnte also wie geplant laufen, hätte jene Tante Rita Dunja nicht als erstes mit Freund Jörg erwischt, der daraufhin den Ehemann spielen muss. Leos Mutter Erna und ein gerissener Einbrecher namens Willi helfen nicht gerade dabei, dieses Chaos aufzulösen.

Die Mitwirkenden In der Komödie in vier Akten nach Walter G. Pfaus spielt Robert Auer Willi Sattler. Ramona Biller wird zu Tante Rita, Pamela Feiß verkörpert Dunja Bubek. Ihren Gatten Leo spielt Veit Heckeler, während Petra Kaupert in die Rolle der Lisa Frisius schlüpft. Alexander Märzendorfer als Jörg Mendes, Ute Trisner als Erna Bubek sowie Günter Weiß, der zu Werner Frisius wird, vervollständigen das Ensemble auf der Bühne. Gaby Roth unterstützt als Souffleuse. Regie führt Daniel Trisner, der das Stück angepasst hat.

Für die Theatergruppe hat Daniel Trisner den ursprünglichen Inhalt etwas angepasst. Er hat insbesondere die Rollen des Stückes den natürlichen Charakteren der Spielerinnen und Spieler des Ensembles angeglichen, Textpassagen mit „Lokalkolorit“ versehen und einzelne Szenen gekürzt oder ergänzt. Das Stück hat eine reine Spielzeit von etwa 100 Minuten. Nach dem zweiten Akt ist eine längere Pause von 30 Minuten vorgesehen. Eine weitere Pause von 15 Minuten folgt zwischen dem dritten und vierten Akt.

Gruppe will flexibel reagieren können, falls doch Vorgaben kommen

Trisner berichtet auch von einigen Neuerungen: „Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Corona-Jahre haben wir uns entschieden, ein paar organisatorische Änderungen vorzunehmen, damit wir insgesamt etwas flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können.“ Neu ist die Kinobestuhlung im Saal. Speisen gibt es in einem Zelt direkt vor dem Gebäude. Das Angebot umfasst Grillwürste, Raclette-Brötchen und Glühwein. Er fügt hinzu: „Unser reichhaltiges Getränkeangebot im Saal bleibt wie bisher.“

Der Erlös der Veranstaltung fließt weiterhin in Entwicklungsprojekte für hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Familien. Unter www.dorffreundschaft.com gibt es dazu mehr Informationen. Daniel Trisner, Regisseur und Vereinsvorsitzender in Personalunion, sagt: „Wir hoffen sehr, dass unser Probeneinsatz in diesem Jahr in drei ausgebuchten Aufführungen gipfelt – mit einem wohlgesonnenen Publikum und guten Erlösen für unsere Hilfsprojekte.“

Vorverkauf startet am Samstag

Der Vorverkauf findet am Samstag, 5. und 12. November, jeweils von 9.30 bis 12 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum statt. Ab Montag, 7. November, sind die Karten außerdem in der Tourist-Info erhältlich. Eine Karte kostet zehn Euro. Die Aufführungen sind am Freitag, 25. November, Beginn 19 Uhr und Saalöffnung 17.30 Uhr, 26. November, Beginn 19 Uhr und Saalöffnung 17. 30 Uhr und 27. November, Beginn 17 Uhr und Saalöffnung 16 Uhr.