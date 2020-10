von SK

Das Ehepaar Kircher fährt schon seit über 20 Jahren regelmäßig an den Bodensee in den Urlaub. Das Ziel ist immer Bodman und dort eine Ferienwohnung bei Familie Merk mit direktem Seezugang. Heidi Müller kam früher mit ihren Eltern nach Bodman in die Ferien, nun ist auch ihr Mann schon seit über zehn Jahren mit dabei, genauso wie die beiden Töchter. Dies schreibt die Touristinformation Bodman-Ludwigshafen in einer Pressemitteilung.

Von Leonberg aus ist die Fahrtstrecke nicht weit und wird mit zwei Autos zurückgelegt, damit auch das Gepäck noch Platz hat. Wenn aber im Urlaub ein Ausflug unternommen wird, steigen alle zusammen in den Van und fahren jedes Jahr nach Meersburg oder auf den Affenberg. Auch die alljährliche Tour auf den Frauenberg und zur Ruine Bodman hat Tradition. Anschließend fährt ein Teil der Familie wieder zurück, der andere Teil marschiert den Berg hinunter.

Diese jährlichen, liebgewonnenen Traditionen haben Großeltern, Eltern und Enkel beibehalten. Gerne kehren alle auch im Bootshaus ein, wo sie die Atmosphäre besonders locker und gemütlich empfinden, wie die Touristinformation weiter schreibt.

Touristikverein gratuliert

Alle drei Generationen lieben den direkten Seezugang bei Familie Merk, springen schon morgens mutig ins Wasser oder rudern ein Runde mit dem frisch renovierten Boot, das dort zur Verfügung steht. Armin Belz gratulierte im Namen des Touristik-Fördervereins Bodman herzlich zur Auszeichnung und überreichte einen Geschenkkorb mit regionalen Köstlichkeiten. Sandra Domogalla überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und freute sich besonders, dass alle drei Generationen sich an ihrem Urlaubsort so wohlfühlen.