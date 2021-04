Am Seeufer gibt es allerlei Tierisches zu beobachten. Die Möwen und Blässhühner in Bodman bieten den Passanten eine Show.

Bild: Löffler, Ramona

Wie, was, Abstand? Das gilt doch nur für Menschen, oder?

Die zahlreichen Möwen am Bodmaner Seeufer kennen keine 1,5 Meter, ja oft nicht mal 1,5 Zentimeter, wenn es darum geht, so schnell wie möglich ein Stückchen Brot zu ergattern, das ein Kind ihnen hinwirft.

Die flinken Vögel stürzen sich darauf, als hätten sie seit Tagen kein Futter gefunden.

So manche Ente versucht, auch noch etwas abzubekommen, aber schafft es nicht immer.

Wenn die Besucher am Seeufer der Kabbelei am Wasser zuschauen, müssen sie natürlich untereinander Abstand halten. Für alle Spaziergänger gelten die üblichen Corona-Hygiene- und Abstandsvorschriften. Außerdem sind in Bodman-Ludwigshafen auch die Vorgaben zum Baden und Lagern zu beachten. Die polizeiliche Umweltschutzverordnung der Gemeinde gibt vor, dass zum Beispiel im Uferpark das Lagern mit Stühlen oder Grills verboten ist.

Sie spielen gerne mal die tiefergelegte Galeons-Figur, wenn das Schiff im Bodmaner Hafen liegt.

Und dann wären da noch die Blässhühner, die heimlichen Chefs der MS Großherzog Ludwig.