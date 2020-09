Diese ist im Unterbringungssystem im Land Baden-Württemberg die dritte Phase nach der Unterbringung in der Erstaufnahme und der vorläufigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Dabei ändern sich die Zuständigkeiten: In Phase eins ist das Land, in Phase zwei der Landkreis und in Phase drei die Gemeinde zuständig. Diese sei Stand 1. Juli mit 27 Personen im Minus gewesen, im Vergleich zu dem Kontingent, das die Gemeinde aufnehmen müsste.

Sechs Personen seien derzeit im Löwen untergebracht. Im ehemaligen Naturfreundehaus lebten 21 Personen. In wenigen Tagen erfolge noch eine Zuweisung. Dann kämen 13 Einzelpersonen und eine Familie aus verschiedenen Ländern. Damit werden dann alle Zimmer belegt sein. Im Herbst oder Richtung Jahresende wird laut Stefan Burger in der nächsten Ausbauphase das Obergeschoss ertüchtigt. Dann können weitere Personen einziehen. Ob sich die Situation dadurch nachhaltig verbessert, wird sich zeigen, erklärte Burger: „Es bleibt eine Daueraufgabe. Diese Menschen brauchen alle Wohnraum, dann zwar nicht mehr zwingend bei uns, aber es bleibt eine Herausforderung.“