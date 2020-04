von SK

Eigentlich begann es wie ein Klassiker: Eine Katze saß in Bodman auf einem Baum und kam nicht mehr herunter. Doch die Retter griffen zu einem ungewöhnlichen Hilfsmittel. Die Tierrettung Südbaden hat die Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen zu Hilfe gerufen, wie die Feuerwehr mitteilt. Demnach fand der Einsatz bereits am Freitagnachmittag statt. In etwa zwölf Metern Höhe saß die Katze laut der Mitteilung auf dem Baum, der noch dazu in schwierigem Gelände steht. Als ein Feuerwehrmann allerdings über die Schiebeleiter mit einem Kescher zu dem Tier vorgedrungen war, zog sich die Katze weiter zurück – keine Rettung schien möglich. Doch die Einsatzkräfte machten sich die Tatsache zunutze, dass Katzen ziemlich wasserscheu sind. Aus dem Feuerwehrschlauch spritzten sie Wasser in die Nähe des Tieres, was am Ende den Erfolg brachte: Die Katze sprang auf den nächsten unteren Ast und von dort in ein Gebüsch auf den rettenden Boden. Das Tier machte sich unversehrt und rasch davon. Im Einsatz waren sechs Feuerwehrleute und die Tierrettung Südbaden.