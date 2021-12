Laut einer Mitteilung der Polizei warf ein Unbekannter vermutlich innerhalb der vergangenen 14 Tage eine Bierflasche vom Waldweg neben dem Ausstellungsgelände über den Zaun. Diese Flasche sei gegen zwei neue Wohnmobile geprallt und habe Eindellungen an den Seitenwänden verursacht. Der Schaden sei am Donnerstag festgestellt worden und betrage rund 14.000 Euro. An beiden Fahrzeugen müsse die komplette Seitenwand neu lackiert werden.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter 07773/920017 entgegen.