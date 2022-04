Ein Unbekannter hat laut einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen zwischen 8 Uhr und 8.35 Uhr die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Peugeot 206 so stark beschädigt, dass die komplette Scheibe zersplittert ist. Es sei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter der Telefonnummer 07773/920017.