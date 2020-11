Ein unbekannter Täter drang laut einer Mitteilung der Polizei über ein gekipptes Fenster in die Geschäftsräume einer Bootssattlerei in Bodman ein. An dem Fenster entstand kein Schaden, jedoch wurden aus einem Büro mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen.

Der Dieb schloss das Fenster wieder und verließ das Gebäude durch die Ausgangstür. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter 07773/9200-17 entgegen.