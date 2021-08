Am Mittwoch ist es gegen 7.30 Uhr in der Radolfzeller Straße zu einem Brand an einem Gabelstapler gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte den Sitz eines Gabelstaplers in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Der Polizei in Bodman-Ludwigshafen bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefon (07773) 920017.