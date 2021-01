Die Umrüstung von Straßenlaternen in Bodman-Ludwigshafen beginnt am Freitag. Der Gemeinderat hatte im November beschlossen, dass weitere 140 auf LED umgerüstet werden sollen. Dazu gibt es 20 Prozent Fördermittel vom Projektträger Jülich. Netze BW setzt die Umrüstung aller Pilzleuchten in beiden Ortsteilen auf LED um. Vereinzelt werden noch die letzten AEG-Kofferleuchten ebenfalls umgerüstet, teilt das Ortsbauamt mit.

Konkret sind folgende Straßenzüge von der Modernisierung in Ludwigshafen betroffen: Am Blütenhang, Am Gießbach, Am Hohlenweg, Buhlstraße, Eggerstraße, Fuchsweg, Gartenstraße, Gießstraße, Haldenhofstraße, Hegaustraße, Im Gröblen, Kirschenweg, Kronbühlstraße, Möwenstraße, Schorenstraße, Talstraße, Warthstraße, Salzbachäcker, Mühlbachstraße, Hegaustraße, Am Schilt, Berliner Straße und St. Otmar-Straße. In Bodman: Friedhofstraße, Im Weiler, Im Weilergarten, In Steinäckern, Paul-Weber-Straße, Zum Ammistal, Seestraße, Vorderes Ried und Im Gänseried.

In diesen Straßenzügen werde die LED-Leuchte Siteco SL-11 mini eingebaut.