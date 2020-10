Bodman vor 1 Stunde

Umgestaltung der Weilerkapellen-Kreuzung startet am 2. November mit der Verbreiterung der Friedhofstraße, die dafür voll gesperrt werden muss

Sanierung und Umgestaltung der Weilerkapellen-Kreuzung in Bodman beginnen am Montag, 2. November. In der ersten Bauphase geht es um Arbeiten in der Friedhofstraße. Die Kaiserpfalzstraße an der Kapelle ist erst 2021 dran.