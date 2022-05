Ein 34-Jähriger sei gegen 12.30 Uhr mit einem Traktor auf der K 6101 in Richtung Bodman unterwegs gewesen, so die Polizei. Kurz nach der Einmündung auf die K 6102 habe der Traktorfahrer in Richtung Fahrbahnmitte gelenkt, um nach links auf ein Feld abzubiegen. Zeitgleich habe ein ebenfalls 65-Jähriger mit einem Motorrad zum Überholen des Traktors angesetzt.

Um eine Kollision mit dem abbiegenden Traktor zu vermeiden, sei der Motorradfahrer nach links in den Grünstreifen ausgewichen. Er sei ins Schlingern geraten und gestürzt. Ein Rettungswagen habe den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.