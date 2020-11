Kerzen erleuchteten abends viele Fenster in Bodman und Ludwigshafen, als die Feuerwehr aufrief, so dem verstorbenen Ehrenkommandanten Dieter Senger zu gedenken. Die Betroffenheit in der Seegemeinde ist groß, nachdem der Träger der Ehrennadel der Gemeinde in der vergangen Woche nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Dieter Senger wäre im Dezember 78 Jahre alt geworden, erzählt seine Frau Silvia, die von der Idee mit den Kerzen sehr gerührt war.

„Die Feuerwehr und der Narrenverein waren sein Ding“, sagt Silvia Senger. Er sei außerdem Mitglied im Sozialverein und in den 1970ern für ein paar Jahre Wanderwart gewesen. Außerdem habe er mit vielen anderen Feuerwehren Freundschaften gepflegt, zum Beispiel mit der Feuerwehr in Mügeln, der sächsischen Partnerstadt von Bodman-Ludwigshafen, oder in Österreich, wo die Familie 30 Jahre lang immer im selben Ort Urlaub gemacht hat. „Es war ihm immer wichtig, Freundschaften und Kontakte zu pflegen“, so Silvia Senger.

Dieter Senger in seiner Feuerwehr-Uniform. Bild: Friedrich W. Strub | Bild: Friedrich W. Strub

Viele kamen wegen ihm zum Dorfhock

Steffen Bretzke, Gesamtkommandant der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, hebt dies ebenfalls hervor: „Dieter Senger hatte weit über die Kreisgrenze und auch Bundesgrenze hinaus viele Kontakte und er war weit bekannt. So kamen durch ihn jedes Jahr immer wieder befreundete Feuerwehrwehren aus nah und fern zu unserem Dorfhock.“ Die Besucher seien „nur durch und wegen dem Dieter„ gekommen. „Feuerwehr und das Knüpfen von Kontakten waren seine Leidenschaft.“

Familie, Beruf, Hobby Dieter Senger zog in seiner Kindheit mit seinen Eltern nach Ludwigshafen, als die Firma Tox dort in den 1960er-Jahre baute. Sein Vater arbeitete bei Tox, erzählt Silvia Senger. Sie und Dieter Senger waren 49 Jahre miteinander verheiratet und haben einen Sohn sowie ein Enkelkind. Ihr Mann habe viele Jahre beim Primo-Verlag in Stockach gearbeitet. Neben dem Beruf engagierte er sich stark für die Feuerwehr und in der Narrenzunft Seehasen . Und er hatte ein großes Hobby: „Das Fotografieren lag ihm sehr Herzen“, erzählt seine Frau. Immer wenn er etwas gesehen habe, habe er schnell die Kamera geholt und fotografiert. (löf)

Dieter Senger sei ab 1980 zunächst Schriftführer und Ausschussmitglied bei der Feuerwehr gewesen. 1987 habe er das Amt des stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr übernommen und im Jahr 2000 sei er Gesamtkommandant geworden, fasst Steffen Bretzke zusammen. 2005 habe Senger den aktiven Dienst beendet und sei zur Altersabteilung gewechselt, die er bis zuletzt geleitet habe. „2005 wurde Dieter vom Bürgermeister zum Ehrenkommandant ernannt“, erzählt er.

Ehrungen für die Feuerwehr-Arbeit

Senger habe außerdem verschiedene Auszeichnungen erhalten: im Jahr 2000 das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes BW in Silber für 25 Dienstjahre und im Jahr 2015 eine Medaille des Landkreises Konstanz für besondere Dienste.

„Er liebte die Geselligkeit, das Lachen und das Fachsimpeln mit anderen Kameraden“, sagt Bretzke weiter. Senger habe sich immer sehr für die Feuerwehr eingesetzt und habe so die Grundlage dafür geschaffen, dass die Wehr „so gut dasteht und Erfolg hat“. Für den Dorfhock habe Dieter Senger sogar persönliche Einladungen geschrieben. Das seien gut 160 Briefe auf einmal gewesen. Senger habe außerdem die Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Schule eingeführt und über Jahre hinweg selbst gegeben. „Für ihn war die Feuerwehr ein großer Teil von seinem Leben und eine Berufung“, fasst Bretzke zusammen.

Dieter Senger war mehr als 30 Jahre lang die „Narrenbolizei“ der Narrenzunft Seehasen. | Bild: Friedrich W. Strub

Ehrenmitglied bei den Seehasen

Auch die Fasnacht lag Senger sehr am Herzen: 2019 zog er zum 30. Mal als „Narrenbolizei“ mit der Narrenzunft Seehasen durch die Straßen von Ludwigshafen. Zunftmeister Alwin Honstetter erzählt, dass Senger 1975 in die Gliederung der Holzhauer eingetreten sei, 1989 habe er dann den Posten der „Narrenbolizei“ übernommen. „2019 wurde er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt“, so Honstetter.

„Er hat die Fasnacht genossen, Späße gemacht und gerne gelacht. Er war von Grund auf ein guter Fasnachter.“ Honstetter fügt auch hinzu, dass der 77-Jährige ein sehr ausgeglichener, freundlicher und lieber Mensch gewesen sei.

2018: Dieter Senger (links) hat die Ehrennadel der Gemeinde bekommen. Bürgermeister Matthias Weckbach hat sie überreicht. | Bild: Löffler, Ramona

Ehrennadel der Gemeinde im Jahr 2018

Die Gemeinde würdigte Dieter Sengers Verdienste und sein hohes Engagement im Jahr 2018 mit der Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde samt Urkunde und Geschenk. Damals sagte Bürgermeister Matthias Weckbach unter anderem zu Sengers Einsatz für die Verbindungen zu den Feuerwehren der Partnergemeinde: „Er hat geholfen, Außenbeziehungen der Gemeinde zu knüpfen und zu pflegen.“

Außerdem betonte der Bürgermeister bei der Verleihung, dass Senger all seine Aufgaben mit Leidenschaft erfülle und dass sein Herz für die Narretei schlage.

Die Beerdigung findet aufgrund der Corona-Pandemie nur im engsten Familienkreis statt.