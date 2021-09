Der 41-jährige Fahrer war am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr mit Traktor und angehängtem Kreisler in Richtung Unterlaubegg unterwegs. Laut einer Mitteilung der Polizei sei nach seinen Angaben auf Höhe des Parkplatzes eines Ponyhofes ein Rad des Kreislers in ein Schlagloch geraten, woraufhin dieser zur Seite gerutscht sei und zwei geparkte Autos gestreift habe. Es entstanden rund 5000 Euro Schaden.