Bodman-Ludwigshafen steht bei den Touristen wieder hoch im Kurs. Das bestätigen die Übernachtungszahlen, die Sandra Domogalla, Leiterin der Tourist-Information, dem Gemeinderat präsentierte. Im Juli und August waren die Unterkünfte voll ausgebucht. „Wir hätten sehr viel mehr Gäste aufnehmen können, so groß war die Nachfrage“, sagte sie.

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2019 lagen die Zahlen sogar deutlich höher. So waren es im Juli 2019 rund 29.000 Übernachtungen, ein Jahr später über 30.000. Im August wurden rund 34.000 Übernachtungen und damit ebenfalls 1000 mehr als im Vorjahr gezählt. In diesen Zahlen seien allerdings die Wohnmobile noch nicht berücksichtigt, erklärte Sandra Domogalla. Sie betonte, dass die Monate April und Mai komplett ausgefallen seien und diese Lücke durch das Plus an Sommergästen noch nicht ausgemerzt sei. „Der September sieht aber auch dank des tollen Wetters sehr gut aus. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage im Herbst weiterentwickelt.“

Urlaub im eigenen Land liegt im Trend

Städtetourismus und Flüge in den Süden seien momentan ziemlich rückläufig, der Urlaub im eigenen Land dagegen sehr beliebt. Das erhöhe vielleicht die Chancen für Ferienwohnungsbetreiber, dass sie etwas vom Geschäft aufholen könnten, das ihnen im Frühjahr weggebrochen sei.

Längere Campingsaison wegen Corona

Erfreuliche Nachrichten hatte die Leiterin der Tourist-Information für Camping-Freunde. Sie haben in diesem Jahr noch bis zum 31. Oktober die Möglichkeit, sich auf dem Campingplatz Schachenhorn zu erholen. Das Landratsamt Konstanz habe die Verlängerung einheitlich genehmigt. Weiter teilte Sandra Domogalla mit, dass für die Schifffahrt jetzt die Nebensaison begonnen habe.

Die gemeindeeigene MS Großherzog Ludwig fährt nur noch mittwochs, samstags und sonntags von Bodman über Ludwigshafen und Sipplingen zum Überlinger Landungsplatz und zurück. Bis Ende Oktober gibt es außerdem jeden Montag eine gemeinsame Gästebegrüßungsfahrt. Diese startet jeweils um 16 Uhr in Bodman. Um 16.15 können Gäste aus Ludwigshafen zusteigen.