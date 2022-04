Wie in jedem Frühjahr haben sich die Mitarbeiterinnen des Bereichs Tourismus, Kultur und Marketing der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen mit touristischen Zahlen und Fakten aus dem vergangenen Jahr beschäftigt. Zudem haben sie verschiedene statistische Auswertungen vorgenommen. Leiterin Sandra Domogalla präsentierte die Ergebnisse im jüngsten Touristikausschuss.

Die Doppelgemeinde am Seeende zählt 117 Vermieter von 179 aktiven Ferienwohnungen. Vier Vermieter kamen neu hinzu, drei hörten 2021 auf. Es gibt zehn Hotels, sechs in Bodman und vier in Ludwigshafen. Außerdem sechs Gästehäuser oder Privatzimmer, dazu den Campingplatz Schachenhorn, den Wohnmobilstellplatz BeRieTech und die Evangelische Jugendbildungsstätte.

Weniger Übernachtungen als 2020

130.050 Übernachtungen gab es im vergangenen Jahr, das sind genau 4,87 Prozent weniger als 2020. Die meisten Übernachtungen (54.200) gab es in Ferienwohnungen, gefolgt von 45.194 in Hotels, und 24.751 auf Camping- und Stellplatz. Immerhin 4341 Übernachtungen gab es in der Jugendherberge und 1564 in Gästehäusern oder Privatzimmern.

Der Vergleich zum Vorjahr zeige ein leichtes Plus bei den Ferienwohnungen, so Domogalla. Der Rückgang sei besonders deutlich im Campingbereich – wohl wegen des schlechten Wetters im Frühsommer und des Wegfalls der Wohnmobilstellplätze am Strandbad Bodman. Auch der pandemiebedingte Lockdown spielte eine Rolle.

Wann die meisten Gäste kamen

Genauso wie in den Vorjahren gab es die höchste Übernachtungszahl im August: In diesem Monat wurden 37.532 Übernachtungen gezählt. Domogalla berichtete, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer etwas länger war als im Jahr 2020.

Was anhand der Übernachtungszahlen zu vermuten war, zeigte auch die Zahl der angereisten Personen: Sie war um rund 1000 geringer als 2020. Dass die Kurtaxe-Einnahmen dennoch um gut 43.000 Euro höher ausfielen als 2020, lag an der Erhöhung der Kurtaxe zum 1. Januar 2021.

Nur 19 Prozent Auslastung – warum?

Einige Ausschuss-Mitglieder stolperten über die Auslastung der Ferienwohnungen, die mit 19 Prozent angegeben war. Wer und wo das sei, fragte beispielsweise Michael Koch (CDU). Man müsse sich fragen, ob das dann wirklich eine Ferienwohnung sei oder eher eine verkappte Zweitwohnung, äußerten auch andere Kollegen.

Laut Sandra Domogalla gibt es verschiedene Erklärungen für diese Zahl: Viele Ferienwohnungen würden im Winter nicht oder nur sporadisch vermietet. Auch wegen Corona sei das letzte Jahr nicht so aussagekräftig. Oliver Thum, Vorsitzender des Touristik-Fördervereins Ludwigshafen, schlug daraufhin vor, den Fokus eher auf die Hauptmonate zu legen und zu prüfen, wie dort die Auslastung sei.