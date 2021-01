Die Kreisstraße 6100 am Dettelbach entlang zwischen Bodman und Liggeringen war in den vergangenen Tagen gesperrt, da Donnerstag und Freitag mehrere Bäume wegen Schneebruch umgestürzt waren. Die Forstarbeiter der Gemeinde und des Gräflichen Hauses nahmen gemeinsam das Freiräumen in Angriff.

Eine Nachfrage bei der Gemeinde ergab am Dienstagmorgen, dass die Aufräumarbeiten noch laufen, aber die Straße voraussichtlich am Abend wieder frei sein werde.