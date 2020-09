von Siegfried Kempter

„Mit Jesus an einem Tisch“ – so lautete der Titel der Erstkommunionfeier in der Kirche St. Otmar in Ludwigshafen. Aurelia Gamer, Johannes und Marie Resch, Elisa Heine, Emil Thätner, Seline Klasinski, Lea Thümmrich, Maike Knodel, Emil Wiedmann und Elia Zahradnik begingen zusammen mit Verwandten, Freunden und der Kirchengemeinde ihre Erstkommunion in einem festlichen Gottesdienst.