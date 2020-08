Langer Sonntag für Feuerwehrleute und THW-Kräfte in Ludwigshafen: Ab der Mittagszeit bis gegen 18 Uhr war die Feuerwehr im Einsatz, um Wasserschäden zu verhindern. Ab 14.30 Uhr sei auch das Technische Hilfswerk (THW) aus Radolfzell mit seinen Großpumpen vor Ort gewesen, berichtet der Gesamtkommandant der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, Steffen Bretzke, am Tag danach.

Das THW Radolfzell bei der Arbeit: Zeitweise habe man 9200 Liter Wasser pro Sekunde von einem Kanal in den anderen gepumpt, heißt es im Einsatzbericht. | Bild: Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen

Gegen 11.45 Uhr sei er zu einem Hotel gerufen worden, da dessen Keller vollzulaufen drohte. Zu diesem Zeitpunkt sei ein Kanal bereits voll Wasser gewesen, das nicht mehr abgelaufen sei. Dabei handele es sich um einen Staukanal für Mischwasser, also eine Mischung aus Schmutz- und Regenwasser. Von dort sei das Wasser nicht in die Kläranlage abgeflossen, so Bretzke. Wo das Problem gelegen habe, wisse er indes nicht. Um diesen Kanal habe die Feuerwehr das THW Radolfzell zu Hilfe geholt. Dessen Einsatzkräfte hätten mit ihren Großpumpen das Wasser weiter aufwärts in der Bahnhofstraße in den Schmutzwasserkanal gepumpt, erklärt Bretzke – eine Maßnahme, die mit dem Abwasserzweckverband, der die Kläranlage betreibt, abgestimmt gewesen sei. Zeitweise habe man etwa 9200 Liter Wasser pro Minute gepumpt, schreibt das THW in seinem Einsatzbericht. Dies habe den Pegel im Staukanal relativ rasch sinken lassen.

Feuerwehrkommandant Bretzke macht die „extremen Wassermengen“ für den Vorfall verantwortlich, die durch den Dauerregen am Wochenende vom Himmel gekommen sind. Zum Vergleich: Der Bodenseepegel in Konstanz stieg laut Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, um 31 Zentimeter auf 373 Zentimeter an. Das Kanalsystem in der Bahnhofstraße funktioniere, lautet seine Bewertung, es müsse aber noch optimiert werden. Und: „Bei einer bestimmten Wassermenge ist die Grenze erreicht.“ Bei alldem hat Bretzke allerdings auch eine gute Nachricht: Das Hotel sei von einem Wasserschaden verschont geblieben.