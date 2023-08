Zum Dritten Mal beteiligte sich Bodman-Ludwigshafen an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Die Einwohner von Bodman-Ludwigshafen traten auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Ausgleich in der Freizeit für ein besseres Klima in die Pedale und sparten damit in diesem Jahr knapp 4000 Kilogramm CO2 ein, so eine Mitteilung des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing.

Insgesamt hätten 93 aktive Radler in 14 Teams 24.582 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt – das seien sogar 26 Radler und 5862 Kilometer mehr als im Jahr 2022 gewesen. Auf dem ersten Platz sei der TV Ludwigshafen mit 7379 Kilometern, gefolgt vom TSV Bodman mit 3345 Kilometern und Tennis Bike and Fun mit 2114 Kilometern.

In kleinem Rahmen habe die Preisverleihung für die drei erfolgreichsten aktiven Radfahrer in Ludwigshafen im Zollhaus stattgefunden. Bürgermeister Christoph Stolz, Sandra Domogalla, Leiterin des Amtes Tourismus, Kultur und Marketing, und ihre Mitarbeiterin Melanie Hahn, die das Projekt Stadtradeln für die Gemeinde betreute, hätten den drei Erstplatzierten im Namen der Gemeinde zu ihrer Leistung gratuliert. Die Sieger hätten jeweils eine Urkunde und Geschenke erhalten.

Die drei Einzelteilnehmer mit den meisten Kilometern sind: Thomas Bergmann (TV Ludwigshafen) mit 1620 Kilometern und vermiedenen 262,5 Kilogramm CO2, Wilfried Loy (TV Ludwigshafen) mit 1291 Kilometern und vermiedenen 209,1 Kilogramm CO2 und Peter Schäfer (TSV Bodman) 1209 Kilometern mit vermiedenen 195,9 Kilogramm CO2. Für den Turnverein Ludwigshafen habe Bergmann einen regelmäßigen Radlertreff für die Zielgruppe 50plus ins Leben gerufen, bei dem jeden Mittwochnachmittag Radbegeisterte eine gemeinsame Radtour zwischen 30 und 40 Kilometern mit gemütlicher Einkehr unternehmen. Interessenten können sich beim Turnverein Ludwigshafen melden.

Nach dem Stadtradeln ist auch immer vor dem Stadtradeln. Gerne könne man sich den Termin vom 8. bis 28. Juni 2024 vormerken, so die Gemeinde.