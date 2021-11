Das neue Baugebiet für Bodman kommt, aber wie soll es aussehen? Die Planung von Kapellenäcker II direkt am Ortseingang oberhalb der künftigen Erweiterung des Weilerkapellen-Parkplatzes an der Kaiserpfalzstraße steckt noch in den Kinderschuhen. Stadtplaner Andreas Wieser stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung verschiedene Zahlen zu möglichen Wohnformen vor und umriss einige Gedanken zu Kapellenäcker II. Dabei gab er verschiedene Beispiele aus anderen Gemeinden im Landkreis Konstanz, in denen Neubaugebiete mit unterschiedlichen Straßenanordnungen oder Wohnansprüchen entstanden sind.

Andreas Wieser erläuterte, dass die Frage sei, wie genau der Bedarf der Gemeinde aussehe, also welche Wohnformen erwünscht oder nachgefragt seien. „Ich zeige Ihnen Ideen, wohin es gehen kann, und mache Ihnen dann einen Plan nach Ihren Vorstellungen“, sagte der Planer.

Das Ziel sei eine Bevölkerungsdichte von 80 Einwohnern pro Hektar, erklärte er anhand von Vergleichszahlen. Laut seinen Zahlen liegt die Besiedlungsdichte in Bodman-Ludwigshafen momentan bei 40 Einwohnern pro Hektar, wobei es im Baugebiet Haiden inklusive künftiger Mehrfamilienhäuser 83 Einwohner pro Hektar seien.

Bild: Müller, Cornelia

Beliebte Wohnformen

Wieser sprach die verschiedensten Gebäude- und Wohnformen sowie gängige Grundstücks- und Hausgrößen an. Er erläuterte unter anderem die Vorteile von Flachdächern bei Einfamilienhäusern. Wieser führte auch an, dass es inzwischen Tiny-Häuser in manchen Gemeinden gebe. Die entsprechenden Grundstücke für diese ganz kleinen Wohngebäude betrügen etwa 275 bis 310 Quadratmeter. Das sei bei jungen Familien beliebt, sagte er, und verwies zudem auf den Kostenaspekt bei den Grundstückspreisen. Aber auch Mehrgenerationenhäuser und Reihenhäuser seien sehr gefragt. Zu den Ideen aus anderen Orten, die der Planer präsentierte, gehörten auch eine Ringstraße oder verkehrsfreie Bereiche.

Wieser sprach zudem die öffentlichen Bereiche wie Park- und Spielflächen an, die in Kapellenäcker II eingeplant werden müssten. Da etwa 300 neue Einwohner zu erwarten seien und 22 Quadratmeter Parkfläche pro Einwohner gefordert seien, entspreche dies einem Bedarf von rund 6600 Quadratmetern. Bei Spielflächen seien 2,5 Quadratmeter pro Einwohner gefordert – also 750 Quadratmeter.

Und wie geht es nun mit Kapellenäcker II weiter?

„Wir werden gemeinsam den Bedarf erarbeiten. Das Baugebiet soll vielen gerecht werden, da es das letzte in Bodman für ein Jahrzehnt sein wird“, sagte Bürgermeisterstellvertreter Alessandro Ribaudo, der die Ratssitzung leitete.

