Bodman-Ludwigshafen vor 6 Stunden

Spiele, Spaß und Sport: Die Uferanlagen von Ludwigshafen werden zur Spielarena

Der Jugendtreff Bodman-Ludwigshafen organisiert am Donnerstag, 9. September, im Schlösslepark in Ludwigshafen einen Spielenachmittag der besonderen Art für alle Altersgruppen. Die Organisatoren suchen allerdings noch nach Helfern. Ob das Programm in der geplanten Form wirklich stattfinden kann, hängt allerdings vom Wetter ab.