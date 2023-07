Neues und Beliebtes kommt im diesjährigen Ferienprogramm von Bodman-Ludwigshafen zusammen. Das Fischmobil zum Beispiel sei immer dabei und stets sehr gefragt, erzählt Vanessa Stemmer, Stellvertretende Leiterin Tourismus, Kultur und Marketing (TKM). Eine Familienführung im Lenk-Skulpturengarten in Bodman mit Annie Lenk gibt es zum ersten Mal im Ferienprogramm. Sie findet am 5. August statt. Auch Kurse im Kinderatelier Spittelsberg ist neu dabei. Zudem gibt es dieses Jahr Besuche bei der Feuerwehr in beiden Ortsteilen.

DHBW-Studentin Melanie Saumweber, die gemeinsam mit der Auszubildenden Sandra Fritz für das Ferienprogramm zuständig ist, umschreibt die diesjährigen Angebote. Für Groß und Klein gebe es viele Angebote mit Bewegungsspaß. „Die Minidisko ist sehr beliebt“, sagt sie. Dieses Jahr seien viele naturverbundene Veranstaltungen im Ferienprogramm. So könnten die Kinder und Erwachsenen auf den Spuren des Bibers wandeln, Fledermäuse in der Dämmerung beobachten oder mit dem Schiff am Naturschutzgebiet entlang fahren. Bei einigen Punkten gibt es Kooperationen mit den Ferienprogrammen von Stockach und Sipplingen – daher ist die Fledermaus-Beobachtung im Stockacher Stadtgarten.

Schlechtwettertipps sind auch dabei

Das TKM-Team freue sich, dass es schon einige Buchungen für Programmpunkte gebe. Manches sei mit Voranmeldung, aber zu manchen Aktionen könne man auch einfach so hingehen. Vanessa Stemmer weist auch auf Ausflugsziele hin, die nicht unbedingt an einen bestimmten Termin gebunden sind, zum Beispiel Museumsbesuche als Schlechtwettertipps oder die Strandbäder in beiden Ortteilen. Melanie Saumweber ergänzt, dass es auch wieder ein Quiz in Verbindung mit dem Ferienprogramm gebe.

Insgesamt enthalte das diesjährige Programm ein paar mehr Termine als früher, sagt Vanessa Stemmer auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die meisten Angebote sind eher für Kinder oder alle Altersgruppen. Allerdings richte sich „Power of Life Dance“ am 6. September rein an Erwachsene.

Und was kommt immer am besten an? Das Fischmobil und die Fahrt durch die Apfelplantagen, sagen die beiden Frauen. „Ich glaube, die Führung im Skulpturengarten könnte ein Renner werden“, ergänzt Melanie Saumweber.