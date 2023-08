„Es ist mir eine Ehre“ sagte der neue Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, Christoph Stolz, als er bei strahlendem Sonnenschein die Ausstellung „Sommeraugenweide“ in seinem Ort eröffnen konnte. Er bedankte sich bei den Organisatoren, die dieses Event wieder auf die Beine gestellt hatten und hob die einmalige Atmosphäre, die der Veranstaltungsort in den Uferanlagen am Zollhaus in Ludwigshafen biete, hervor.

Großer Ansturm am Samstag

Dass auch die elfte Auflage dieser sehr beliebten Ausstellung wieder ein großer Erfolg werden würde, zeigte schon die große Zahl der Besucher, die zur Eröffnung am Zollhaus in Ludwigshafen gekommen waren. Jürgen Mayer, der zusammen mit Veronika Jäger diesen Kunsthandwerkermarkt organisierte, bezeichnete im Vorfeld der Veranstaltung den Markt rund ums Zollhaus als einen der schönsten in Süddeutschland.

Mit dieser Aussage sollte er Recht behalten, denn vom SÜDKURIER befragte Besucher unterstrichen Mayers Aussage voll umfänglich. So erklärt Astrid Schmid aus Stockach, die den Markt regelmäßig besucht, dass ihr die „handgefertigten Objekte“ besonders gefallen. Sie ist auch von der besonderen Atmosphäre und der tollen Lage direkt am See begeistert. „Ich finde das Angebot besonders abwechslungsreich.“

Bürgermeister Christoph Stolz (links) bedankt sich bei den Marktorganisatoren Jürgen Mayer und Veronika Jäger | Bild: Reinhold Buhl

Viele Aussteller sind Stammgäste

Aber nicht nur die Gäste waren begeistert vom Kunsthandwerkermarkt, sondern auch die befragten Aussteller aus nah und fern. „Ich komme seit 2015 hierher, um diese einmalige Location direkt am See zu genießen“, erklärte Traude Förstner, Schmuckmacherin aus Reutlingen, die zusammen mit zwei Freundinnen ihren Schmuckstand betreibt.

Eigentlich sei sie jährlich zwischen 15 und 20 Mal auf Märkten im Raum Stuttgart vertreten, aber „der Bodensee gefällt mir so sehr, dass ich diese Gelegenheit hierher zu kommen, nicht auslasse“, betonte Förstner, die vor vielen Jahren den Beruf als Sozialpädagogin aufgegeben hat, um ihr Hobby – die Schmuckherstellung – zu ihrem Beruf zu machen.

„Gute Veranstaltungen sprechen sich rum“

Cornelia Pikal aus Reutlingen war mit ihrem Stand schon zum fünften Mal in Ludwigshafen dabei. Auf die Frage, wie sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sei, antwortete sie: „Gute Veranstaltungen sprechen sich unter Kollegen rum“. Pikal, die in Reutlingen eine Designmanufaktur für Alltags- und Dekogegenstände aus Filz betreibt, bestückt üblicherweise Gartenmessen in ganz Baden-Württemberg und Bayern, aber eben auch Kunsthandwerkermärkte wie hier in Ludwigshafen.

Entstehung der Sommeraugenweide Vor 17 Jahren fand auf Initiative von Veronika Jäger und Jürgen Mayer im Zollhaus die erste Ausstellung unter dem Namen Augenweide statt. Nach sechs erfolgreichen Jahren seien sie auf die Idee gekommen, aus der Augenweide die Sommeraugenweide zu machen, und zwar im Außengelände des Zollhauses. Und seither ist diese Veranstaltung ein erfolgreicher Selbstläufer mit durchschnittlich 85 Ständen. Jäger und Mayer sind selbst begeisterte Kunsthandwerker. Jäger arbeitet mit Filz, Mayer mit Keramik. Sie betreiben jedoch in diesem Jahr keinen eigenen Stand, da sie durch Organisationsarbeiten voll ausgelastet seien.

Sicher den weitesten Anreiseweg hatte Werner Hofstadler, der für das Atelier Windhof aus Oberhaag einen Stand unter dem Namen „Lebendiges Holz funktional umgewandelt“ betreibt. Er war zum ersten Mal in Ludwigshafen vertreten und zeigte sich begeistert von der Markt-Atmosphäre. Der Künstler erstellt Kreationen aus Nuss, Ahorn, Esche, Kirsche und anderen Edelhölzern.

Wermutstropfen am Samstagabend

Doch es gibt auch schlechte Nachrichten zur elften Auflage der Sommeraugenweide. Insbesondere für alle, die die Veranstaltung am Sonntag noch besuchen wollten: Denn der zweite Veranstaltungstag fiel dem Wetter zum Opfer.

„Leider müssen wir aufgrund der Sturmwarnung morgen den Sommeraugenweide Kunsthandwerkermarkt in unseren Uferanlagen am Zollhaus in Ludwigshafen absagen“, teilte die Gemeinde schon am Samstagnachmittag über ihren Social-Media-Auftritt bei Facebook mit.