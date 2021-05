von pm/löf

Ab Donnerstag, 6. Mai, werde eine Asphaltfräse auf der Kaiserpfalzstraße von der Kapelle ortseinwärts den Asphalt abfräsen. Am Freitag stehen weitere Vorbereitungsarbeiten an. Am Montag, 10. Mai, wird dann das Bindemittel aufgebracht. Außerdem wird auch die Tragschicht um den Bereich der Weilerkapelle asphaltiert. „An dem Tag kann auf keinem Fall auf der Strecke gefahren werden“, so das Ortsbauamt.

Von Mittwoch, 12. Mai, bis Samstag, 15. Mai, sei es möglich, Boote zum Einwassern zu transportieren. Voraussichtlich ab Montag, 17. Mai, werde dann der Feinbelag asphaltiert. Ab Freitag, 21. Mai, soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.