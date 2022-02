Die Arbeiten an der B 34 zwischen Ludwigshafen und Espasingen gehen voran. Trotzdem ist von den Anliegern noch einiges an Geduld gefragt, bis die Straße wieder ganz und ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben werden kann. Mittlerweile ist im Zuge der laufenden Bauarbeiten ein Großteil der Versorgungsleitungen für Gas, Glasfaser und Strom bereits verlegt worden, schreibt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) auf SÜDKURIER-Anfrage. Aktuell laufen die Arbeiten in drei Abschnitten parallel.

Stockach Ehemann schlägt mit Sägeblatt zu: Szenen einer gescheiterten Ehe vor dem Stockacher Amtsgericht Das könnte Sie auch interessieren

„Das zu koordinieren ist eine schwierige Aufgabe“, berichtet Manfred Paepke, der vor Ort als Polier für die Baustelle zuständig ist. Kurz vor Ludwigshafen wird gerade die neue Stützmauer zu den Bahngleisen aus Gabionen errichtet. Rund 200 Meter weiter Richtung Espasingen laufen parallel dazu die Arbeiten an den Leitungen für Hochspannung, Glasfaser und Hausanschlüsse und weitere 500 Meter weiter wird die Straßenentwässerung fertiggestellt. „Wir sind gut im Zeitplan, auch wenn uns die Witterung in den letzten Tagen Schwierigkeiten gemacht hat“, sagt Paepke. Laut RP beginnt in Kürze der Bau der barrierefreien Bushaltestellen sowie der Asphalteinbau zwischen der Einmündung der K 6101 und Zufahrt Campingplatz.

Was nach diesem Bauabschnitt kommt

Ab April 2022 bis zum Bauende Juni 2022 werde zusätzlich der Abschnitt der B34 zwischen der Einmündung der Bahnhofstraße bis nach der Einmündung Mühlbachstraße gesperrt, teilte das RP bereits beim Beginn der Bauarbeiten mit. Der letzte Bauabschnitt der B34 zwischen der Mühlbachstraße und der Kreuzung in der Ortsmitte sei für den Herbst 2022 geplant. Ziel der Straßenbauverwaltung des RP sei es, Ende 2022 die Bundesstraße zwischen Espasingen und Ludwigshafen vollständig saniert und barrierefrei zur Landesstraße abstufen zu können.