Die Pläne für das große Grundstück zwischen Radolfzeller Straße (B 34) und Bahnhofstraße in Ludwigshafen nehmen weiter Form an. Der Architekt stellte jüngst im Gemeinderat neue Details für die drei Gebäude vor, die auf der ortsbildprägenden Fläche, die wie ein Pfeil mit schiefer Spitze geformt ist, gebaut werden sollen.

Im vergangenen Herbst hatte der Rat entschieden, dass die Mehrfamilienhäuser Satteldächer haben sollen. Dementsprechend hatte das Architekturbüro die Pläne zwischenzeitlich ausgearbeitet. Die Gebäude sollen zusammen 1600 Quadratmeter Wohnfläche in 14 Wohneinheiten bieten. Die Wohnungsgrößen sollen zwischen zwei und fünf Zimmer liegen, die Grundrisse seien aber noch nicht ganz fertig.

Wie der Weg für die Fußgänger erhalten bleibt

Der Architekt sprach den Trampelpfad an, den es momentan zwischen der Radolfzeller Straße und Bahnhofstraße gibt. Es sei ein Anliegen gewesen, die Wegverbindung beizubehalten. Dazu seien verschiedene Optionen untersucht worden. Das Problem: Wäre der Weg nah an den Häusern, verlören die Erdgeschosswohnungen an Privatsphäre. „Deshalb hatten wir die Idee, ihn über die Westspitze zu führen, so dass es keine große Belästigung gibt“, sagte er.

Dieses Grundstück an der Radolfzeller Straße (B34) soll nach vielen Jahrzehnten Diskussion bebaut werden. Es hat Signalfunktion, weil es dann am Ortseingang Bebauung auf beiden Seiten geben wird. Das Foto ist im Oktober 2020 entstanden. Inzwischen wurde Bäume gefällt. | Bild: Löffler, Ramona

Es kamen verschiedene Rückfragen zum Weg und der Planer ergänzte zur bereits genannten Situation, dass auch der Höhenunterschied eine Rolle spiele und Einschränkungen mit sich bringe. Barrierefreiheit sei zum Beispiel nicht möglich, da eine Rampe aufgrund des Gefälles mehr als 100 Meter lang sein müsste.

Ein wichtiger Punkt sei auch die Optik aus Blickrichtung Espasingen gewesen. Es solle eine schöne Situation als Ortseinfahrt geschaffen werden. Und vom See aus sei die Giebelseite prägend. Da sehe man, dass der Satteldachentwurf gut funktioniere.

So sah das Grundstück, das wie ein Pfeil mit schiefer Spitze geformt ist, im Jahr 2019 aus der Luft aus. Die Bäume sind inzwischen weg. | Bild: Gerhard Plessing

Photovoltaik-Anlagen sind eingeplant

Auf eine Frage aus dem Gremium antwortete er, dass Photovoltaik-Anlagen auf jeden Fall eingeplant werde. Die Gebäude seien nach KfW55-Standard geplant. Und auf die Frage nach der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum erläuterte der Architekt, dass dieser auf jeden Fall geschaffen werde. Es sei nur noch nicht ganz klar, ob auf diesem Areal oder bei einem anderen Projekt im Haiden, da die Möglichkeit existiert, soetwas an einer anderen Stelle zu realisieren.

Der Rat stimmte der Planung zu. Die Verwaltung wird nun auf dieser Grundlage einen städtebaulichen Vertrag entwerfen.