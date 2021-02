Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Ludwigshafen halfen am Dienstagabend einer Katze aus der Patsche, die auf einem Dach festsaß. „Ein Anwohner rief uns zur Hilfe, weil seine Katze auf dem Dach saß und nicht mehr von dort ins Dachfenster kam“, so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass die Katze aufgrund von Schnees und Eis auf den Dachziegeln immer wieder ins Rutschen geriet und so in der Dachrinne gefangen gewesen sei.

Die Katze rutschte auf Eis und Schnee immer wieder in die Dachrinne. Die Feuerwehr half ihr per Leiter. | Bild: Feuerwehr Ludwigshafen

Die Feuerwehr nutzte eine vierteilige Steckleiter, um an die Samtpfote ranzukommen und vom Dach zu holen, um sie dann dem Besitzer zu übergeben.