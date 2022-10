Reinhold Weber und Chantal Grond aus Alsdorf in Nordrhein-Westfalen (nahe Aachen) machen seit 25 Jahren Urlaub in Bodman. Seit vielen Jahren verbringen die beiden die schönsten Tage des Jahres in der Ferienwohnung Hermann. Sandra Domogalla im Namen der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und Armin Belz im Namen des Bodmaner Touristik Fördervereins ehrten Frau Grond und Herrn Weber und überreichten ihnen eine Urkunde sowie eine bronzene Pfeilspitze als Präsent.

Chantal Grond stammt aus Luxemburg und reiste vor 25 Jahren zum ersten Mal mit ihrem Mann nach Bodman. Spontan fasste Reinhold Weber damals den Entschluss, an den Bodensee zu reisen, und überraschte seine Frau damit. Nach der Abfahrt von der Autobahn entschlossen sie sich, ihr Glück im ersten Ort am Bodensee zu versuchen. Zufällig in Bodman gelandet, gefiel es ihnen so gut, dass sie seither jedes Jahr wiederkommen. Sie haben die Entwicklung der Gemeinder aufmerksam verfolgt, kennen fast alle Restaurants und mittlerweile auch viele Bodmaner.

Die Ehrengäste bedankten sich bei Frau Hermann, bei der sie sich sehr wohl fühlen. Auch sie hatte ihren Gästen eine Überraschung zum Jubiläum überreicht. Alljährlich ist auch der Besuch der Insel Mainau für Reinhold Weber und Chantal Grond ein Muss, aber zwischenzeitlich fährt das Paar auch gerne mit der Gästekarte zu den verschiedensten touristischen Zielen in der Region. Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und der Bodmaner Touristik-Förderverein wünschen den treuen Gästen weiterhin viele tolle Urlaube in der Gemeinde.