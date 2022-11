von pm/löf

Die Erfolgsgeschichte des Showteam Blues Brothers aus Ludwigshafen setzt sich fort. Die Turner des TV Ludwigshafen (TVL) startete beim Bundesfinale in Neumünster als 26. Mannschaft in den Wettbewerb, aber habe laut einer Mitteilung die die Kampfrichter, die Zuschauer die Konkurrenz beeindruckt.

Die neuformierte Mannschaft mit acht Nachwuchsturnern aus der eigenen Jugend und zahlreichen Routiniers habe dem hohen Druck stand gehalten und im Wettkampf keinerlei Schwächen gezeigt. Ganz im Gegenteil, so die Turner: Das Team habe sich als eine starke und ausgeglichene Einheit von 12 Frauen und 12 Männern erwiesen. Sie hätten harmonisch und souverän die Choreografie „Equilibrium – En Balance“ mit den neu einstudierten Schwierigkeiten bei der Wettkampfpremiere auf Bundesebene sicher und sehr überzeugend präsentiert.

Ein Gruppenfoto des Showteams in Neumünster. | Bild: Melanie Hügle

Sie erreichen die höchste Wertungskategorie

Dennoch habe man bis zum Ende gefiebert, denn auch die anderen Mannschaften aus ganz Deutschland mit insgesamt rund 700 Teilnehmer, die sich für das Finale der besten Mannschaften Deutschlands qualifiziert hatten, hätten zum Teil sehr starke Leistungen gezeigt. „Viele sprachen vom höchsten Leistungsniveau jemals“, so die Mitteilung. Am Ende erreichten die Blues Brothers als eine von wenigen Mannschaften die höchste Wertungskategorie und gewannen erneut den Titel „DTB-Showgruppe“ was in diesem Jahr zeitgleich die EM-Qualifikation bedeutete.

Die Turner bedanken sich nochmal bei den rund 300 Zuschauern, die sie vor rund zwei Wochen bei der Generalprobe mit ihrem Besuch unterstützt haben: „Es war überwältigend wie viele gekommen sind! Diesen Elan konnten wir vollständig mit in den Norden Deutschlands mitnehmen.“ Auch an andere Unterstützer gehe Dank, denn nur so seien solche Erfolge möglich.

Die Blues Brothers bei ihrem Auftritt in Neumünster. | Bild: Melanie Hügle

Wer im erfolgreichen Team ist

Für den TVL waren in Neumünster am Start: Alisa Auer, Tim Becker, Johannes Botros, Natalia Bruch, Karim Charrad, Theresa Dorn, Joshua Ebert, Anna Feineisen, Joschka Heed, Nils Holtschmidt, Chiara Hummel, Markus Hügle, Melanie Hügle, Michelle Joch, Alina Karle, Simon Karle, Luis Kaupert, Nicole Kleiser (geb. Mack), Michaela Ribaudo, Leonardo Ribaudo, Alessandro Ribaudo, Anna Rigling, Moritz Ruf, Bastian Schmid, Miriam Schuster, Mats Schürmann und Olivia Walter.