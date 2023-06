In einer Karikatur zur Chancenungleichheit sitzen Tiere (Schüler) mit unterschiedlichen Fähigkeiten vor einem Lehrer und bekommen die Aufgabe, so schnell wie möglich auf einen Baum zu klettern. Der Elefant und der Goldfisch haben keine Chance. Der Affe und der Vogel schon. Was das mit der Clubregatta des Segelclubs Bodman zu tun hat? Laut Pressemitteilung des Segelclubs eine Menge. Unterschiedliche Bootsklassen treten in den direkten Vergleich. Die Aufgabe: möglichst schnell den Kurs absolvieren. Doch es gibt einen Unterschied: die Yardstickzahl, eine Art inklusive Berechnung, die die gesegelte Geschwindigkeit mit den Voraussetzungen der Boote abgleicht und den direkten Vergleich doch ermöglicht. Wildes Gekreuze herrscht laut Pressemitteilung vor der Startlinie des Dreieckskurses.

Letzte taktische Überlegungen werden durchgesprochen, dann ertönt das Startsignal für die Clubregatta Blaues Band von Bodman. Schon bei Ankunft des ersten Bootes an der Luvmarke vor Ludwigshafen haben sich die schnellen Boote deutlich abgesetzt. Die Segler nehmen Kurs auf die Leemarke. Nach der zweiten Runde ist die Ziellinie direkt an der Luvmarke, die ersten Yachten schießen auf den Regattawart Frank Allmendinger und sein Team zu. Bei den Yachten 1 liegt Florian Hildebrand mit seiner Crew ganz vorne, dicht gefolgt von Ralph Boger. Michael Ruf kommt nicht viel später ins Ziel. Nach der finalen Berechnung ist es dann doch Michael Ruf, der sich 2023 den Titel sichert. Zweiter wird Florian Hildebrand, dicht gefolgt von Alf Müller. Die folgenden Plätze: Christian Neuscheler (4), Sammy Ostertag (5), Helena Tumbrink (6), Rainer Jeglinski (7), Willi Berchtold (8), Elke Prentl (9), Hermann Ambs (10), Duke Span (11), Ralph Boger (OCS), Wilhelm Wagner und Christoph Peternell (beide DNC) teilen sich Platz 12.

Bei den Yachten 2 sichert sich Stefan Sailer vor Barbara Ott-Müller und Ralf Schultheiss den Titel. Vierter wird Nico Schäfer, gefolgt von Eduard Mathes. Bei den Jollen siegt Annika Neuscheler vor dem Zweitplatzierten Bruno Bär zu Bodman. Dritter wird Horst Kupprion. Desweiteren: Michael Ruf (4), Philipp Neuscheler (5), Ralph Barta (6), Timo Kleinwächter (7), Uwe Bertsche (8).