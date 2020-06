Umweltschutz wird im Segelclub Bodman nachhaltig groß geschrieben. Das beweise auch das in diesem Jahr wiederholt erfolgreich bestandene Audit und die damit verliehene Zertifizierung „Blauer Anker“, so der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Vorsitzende Kuno Storz sagt zur Bedeutung der Auszeichnung: „Mir ist es als Vorsitzender des SCBo überaus wichtig, den Umwelt-Beauftragten in seinen Aufgaben vollumfänglich zu unterstützen. Hierbei ist es unser gemeinsames Ziel gegenüber der Vereinsöffentlichkeit und allen an unserem Vereinsleben Interessierten zu zeigen, dass ein pfleglicher Umgang mit unserer Umwelt ernst genommen wird und ein wesentlicher Inhalt unserer vielfältigen Sport- und Freizeitaktivitäten ist.“ Der Segelclub begreife dieses Engagement als Aufforderung an seine Mitglieder und Gäste, mit unserer Umwelt am und im Wasser verantwortungsbewusst und sensibel umzugehen.

Trotz der außergewöhnlichen Umstände und auch des außergewöhnlichen Ablaufs des Audits sei die Freude auch in diesem Jahr sehr groß. Unter Corona.Bedingungen sei alles schriftlich abgelaufen, in dem der Umweltschutzbeauftragte Klaus Gohl einen umfangreichen Fragenkatalog beantwortet habe. Auch die feierliche Übergabe, die zu einem wichtigen Ereignis im Leben der Vereine am Überlingen See geworden sei, habe in diesem Jahr nicht stattgefunden. „Trotzdem schmückt auch dieses Jahr die Blauer Anker-Flagge unser Vereinsgelände“, so der Verein.