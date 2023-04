Bodman-Ludwigshafen vor 3 Stunden

Schreckgespenst Bodenrichtwerte? Wer jetzt doppelt so viel bezahlen muss, wer weniger, und warum

In Seegemeinden wie Bodman-Ludwigshafen sind die Bodenrichtwerte teils stark gestiegen. Warum und welche Auswirkungen hat das? Klaus Gohl vom Gutachterausschuss spricht über die Hintergründe und was der Gesetzgeber will.