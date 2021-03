Der Gemeinderat hat in einer der März-Sitzungen einstimmig die Arbeiten dazu vergeben. Die Investition beträgt rund 30.000 Euro. Ortsbaumeister Ralf Volber sagte in der Sitzung, dass die Arbeiten in den Osterferien stattfinden werden. Der Lüftungseinbau findet im Vorgriff auf später anstehende Renovierungen der Klassenzimmer statt.

Zuletzt war unsicher gewesen, ob bis dahin gewartet werden müsste, doch inzwischen hatte sich ergeben, dass es möglich ist, zeitnah die entsprechenden Leitungen vom Keller nach oben zu verlegen.