Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen verfügt über sechs Grundstücke, auf denen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen: Vier im Neubaugebiet Haiden in Ludwigshafen und zwei an der Kaiserpfalzstraße in Bodman. In der jüngsten Ratssitzung ging es um die Bildung eines Ausschusses, um die Vorbereitung des Vergabeverfahrens rechtlich sicher und diskriminierungsfrei umsetzen zu können.

Der Rat beschloss einstimmig, damit die Ratsmitglieder Alessandro Ribaudo, Alwin Honstetter und Michael Koch von der CDU sowie Sonja Hildebrand und Petra Haberstroh von den Freien Wählern einzusetzen.