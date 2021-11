Hangrutsche an der Kreisstraße 6100 zwischen Bodman und Liggeringen kommen nach starken Regenfällen immer wieder vor. Der Asphalt oder der Hang zum Dettelbach müssen deshalb regelmäßig repariert werden, kürzlich an zwei großen und zwei kleinen Stellen. Reparierte Hangrutsche sind beim Vorbeifahren an frischem, hellen Schotter zu erkennen.

Für neue Hangsicherungen laufen seit Donnerstagmorgen Untersuchungen, für die rund 10.000 Euro Kosten anfallen. Mitarbeiter einer Spezialfirma nehmen auf rund 1,5 Kilometern an 42 Stellen Rammsondierungen an beiden Straßenseiten vor. Dabei treibt eine Maschine mit Schlägen Metalllanzen in den Untergrund. Das Ziel: Herausfinden, wo im Boden die harte Schicht beginnt. Denn auf diese Moränenschicht könnte laut Timo Schieß vom Straßenbauamt des Landkreises Konstanz eine Sicherung gegründet werden.

Wo Schotter liegt, ist ein reparierter Hangrutsch. Die Lücke in der Leitplanke wird noch geschlossen. | Bild: Löffler, Ramona

Varianten für Hangsicherungen

Es gebe zum Teil bereits Stützkonstruktionen mit Betonrandbalken. Diese seien rund 20 Jahre alt und würden gut halten, so Schiess. Für die Planung neuer Hangsicherungen seien nun die Ergebnisse der Sondierung notwendig. Dann könne im Rahmen der Planung entschieden werden, ob an die steilsten Stellen die große Variante mit Bohrpfählen gebaut wird, zwischen die ein Wand kommt, um den Hang stabil zu halten. Dies wäre mit einer Ankerkonstruktion verbunden, die die Zugkraft abfängt. Alternativ gebe es die abgespeckte Variante mit Betonrandbalken.

David Wellner von der Spezialfirma konnte beim Termin vor Ort schon sagen, dass die Metalllanzen bisher vier bis sechs Meter in den Boden gehen, bis sie auf den Fels stoßen. Laut seinem Kollegen Jan Dejong sind beide noch bis Dienstag im Einsatz. Die Kreisstraße ist bis dahin im jeweiligen Bereich der Wanderbaustelle nur einspurig befahrbar.

Der Beton links neben der Fahrbahn ist eine Konstruktion im Boden zur Hangsicherung an der K6100. | Bild: Löffler, Ramona

Täglich 2700 Autos auf der K6100

Im kommenden Jahr läuft laut Schieß die Planung und ab 2023 könnte dann gebaut werden. Es seien für 2023 und 2024 jeweils 300.000 Euro im Kreishaushalt vorgesehen, aber noch nicht beschlossen.

Er betont, wie wichtig die K6100 ist: „Sie hat eine überdurchschnittliche Nutzung für eine Kreisstraße.“ Täglich würden dort rund 2700 Autos und 30 Lastwagen fahren. Viele würden die Strecke als Abkürzung nutzen, um den B33-Stau zu umfahren.